Un albero è per sempre: una giornata di festa aspettando la primavera presso l’Oasi Laguna del Re

Domenica 20 marzo 2022, presso l’Oasi Laguna del Re (Manfredonia), di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, le associazioni Centro Studi Naturalistici Onlus, Fare Natura, Pro Natura, Daunia Tur, WWF Foggia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” promosso dall’Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, verranno piantati dei piccoli alberi.

L’iniziativa di Piantare alberi nasce per far comprendere l’importanza di salvaguardare e tutelare il verde in modo da contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Mettere a dimora un albero, curarlo e farlo crescere è un regalo che ci facciamo e facciamo a chi amiamo, ma soprattutto a chi verrà dopo di noi e che renderà nel tempo l’Oasi sempre più bella e accogliente sia per noi umani che per gli animali che la abitano.

Facendo proprie le parole del filosofo giardiniere Jorn de Précy: “Fate giardini! Veri giardini, naturalmente, luoghi indomiti, fuorilegge. […] Tracciate il vostro disegno sulla faccia della terra, che si presta sempre volentieri ai sogni dell’uomo, piantate un giardino e prendetevene cura. E proteggete anche quelli che restano e resistono, i vecchi luoghi abitati dalle piante che arrivano da lontano e continuano a sognare, nonostante l’insensato baccano che li circonda. Lavorate con i poeti, i maghi, i danzatori e tutti gli altri artigiani dell’invisibile per rimettere al suo posto il mistero del mondo“.

Vi aspettiamo pertanto all’Oasi Laguna del Re il domenica 20 marzo alle ore 10.00, per piantare alberi e visitare l’Oasi.

Le visite guidate sono su prenotazione: 3489189817 – 348813728