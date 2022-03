Un aiuto per il popolo ucraino: raccolta di beni di prima necessità

Anche il circolo dei GD di Monte Sant’Angelo aderisce all’iniziativa organizzata dai Giovani Democratici di Capitanata per raccogliere beni di prima necessità da inviare al popolo ucraino, da più di 10 giorni vessato da morte e distruzione.

Sabato 12 Marzo, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, e Domenica 13 Marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, presso la sede del Partito Democratico, sito in C.so Vittorio Emanuele 137, sarà possibile donare tutto ciò che è presente nella lista seguente:

⁃ Alimenti in scatola a lunga conservazione (tonno, zucchero, carne in scatola, legumi, biscotti, fette biscottate, marmellate, omogeneizzati, latte in polvere, frutta secca, caffè solubile, posate e piatti monouso,riso, pasta, farina)

⁃ indumenti/biancheria (intimo uomo, donna e bambini, ciabatte, scarpe antinfortunistiche)

⁃ Prodotti per l’igiene personale (sapone per le mani, salviettine umide, shampoo, bagnoschiuma, pannolini per bambini, assorbenti)

⁃ Medicine ed altro (antidolorifici e antifebbrili soprattutto per bambini disinfettanti, cerotti, bende elastiche, torce, candele)

I beni ricevuti saranno consegnati direttamente ai responsabili dell’associazione onlus “Salvati per servire” che provvederanno a inviare la raccolta direttamente in Ucraina.

Tutti insieme, con un piccolo gesto di solidarietà, possiamo contribuire ad alleviare le terribili sofferenze di tanti cittadini ucraini esposti alle atrocità della guerra.

Giovani Democratici Monte Sant’Angelo