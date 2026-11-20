Ultimo su Rai 1 il 9 dicembre con il concerto di Tor Vergata Ultimo su Rai 1 il 9 dicembre: arriva in tv il concerto dei record di Tor Vergata

Il film concerto di Ultimo potrebbe approdare su Rai 1 il 9 dicembre. Ecco cosa sappiamo sulla messa in onda dell'evento da record di Tor Vergata che ha conquistato cinema e pubblico.

Dopo aver emozionato oltre 250 mila spettatori dal vivo e aver conquistato il botteghino cinematografico, il concerto evento di Ultimo potrebbe presto arrivare anche sul piccolo schermo. Nelle ultime settimane, infatti, sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni che parlano di una possibile messa in onda in prima serata su Rai 1 del film dedicato allo storico live di Tor Vergata.

L'evento del 4 luglio 2026 è stato uno dei momenti più importanti della carriera del cantautore romano, capace di entrare nella storia della musica italiana grazie a numeri straordinari e a un successo senza precedenti. Quando andrà in onda il film concerto di Ultimo su Rai 1? Quali record ha raggiunto il live di Tor Vergata? E perché questo evento è diventato uno dei più importanti della musica italiana recente?

Ultimo su Rai 1: il film di Tor Vergata verso la prima serata del 9 dicembre

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, "TUTTO. Live a Tor Vergata" potrebbe essere trasmesso su Rai 1 nella prima serata di mercoledì 9 dicembre. Al momento, però, la Rai non ha ancora confermato ufficialmente né la data né la programmazione del film concerto.

Le voci sulla possibile messa in onda circolano da settimane tra le community dei fan e sui social network, mentre l'interesse nei confronti dell'evento continua a crescere. Già nei mesi scorsi il direttore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, aveva lasciato aperta la possibilità di portare il concerto in televisione, spiegando che erano in corso valutazioni su un possibile spazio di programmazione dedicato all'evento.

Il concerto dei record che ha portato Ultimo nel Guinness World Records

Il live di Tor Vergata è entrato di diritto nella storia della musica italiana.

Il 4 luglio 2026, nell'area dell'Università di Roma Tor Vergata, Ultimo si è esibito davanti a 250.332 spettatori paganti, stabilendo un risultato che gli ha permesso di entrare nel Guinness World Records come artista solista uomo protagonista del concerto pop con il maggior numero di biglietti venduti.

La serata, ribattezzata "La Favola per Sempre", è diventata immediatamente un simbolo della straordinaria popolarità del cantautore romano e del forte legame con il suo pubblico. Sul palco non sono mancati momenti emozionanti, tra grandi successi e la partecipazione speciale di Fabrizio Moro.

Dal cinema al disco live: il successo di TUTTO. Live a Tor Vergata

Prima dell'approdo televisivo, il progetto ha già ottenuto risultati eccezionali al cinema.

Distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026, TUTTO. Live a Tor Vergata ha incassato 3.091.303 euro in nove giorni, richiamando nelle sale oltre 196 mila spettatori. Solo nella giornata d'esordio il film aveva superato gli 857 mila euro di incasso, conquistando il primo posto al box office italiano.

Dal concerto è nato anche il progetto discografico "Ultimo Live Tor Vergata", pubblicato il 13 novembre da Ultimo Records. L'album contiene le 38 tracce eseguite durante il live e si apre con Tutto, il brano scritto dal cantautore nelle ore successive allo storico concerto e che ha dato il nome all'intero progetto.

In attesa della conferma ufficiale da parte della Rai, i fan continuano quindi a guardare al 9 dicembre come alla possibile data per rivivere in televisione una delle serate più importanti della carriera di Ultimo, un evento che ha già lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.