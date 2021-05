Ultimo giorno per votare il manfredoniano Rocco Guerra come velista dell’anno, ecco come votare

Tra i cinque finalisti concorrenti al titolo di Velista dell’anno c’è il giovane manfredoniano Rocco Guerra, classe 2004, iscritto alla Lega Navale Italiana, VIII Zona FIV campione italiano di E-sailing 2020 e vincitore dellaE-America’s Cup 2021, titolo che ha qualificato l’Italia alla finale del Campionato del mondo di E-sailing 2021.

Rocco fa parte del giovane e grintoso equipaggio dell’imbarcazione Rats On Fire, ormeggiata nel Porto Turistico di Manfredonia – Marina del Gargano.

Il titolo di Velista dell’Anno, ideato, promosso e organizzato da Acciari Consulting, è la manifestazione che dal 1991 premia il velista italiano che maggiormente si è distinto nel panorama internazionale. E’ il più importante e ambito riconoscimento nel settore tanto da essere considerato l’Oscar della vela. Nell’ambito della serata, che si svolgerà il prossimo 31 maggio a Roma(Villa Miani), verrà presentata la squadra olimpica italiana di vela e sarà assegnato un premio speciale a Luna Rossa per i risultati conseguiti. A far parte della Giuria, presieduta per regolamento dal Presidente della Federazione Vela e con Alberto Acciari, ideatore del premio, sono chiamate ogni anno personalità del settore.

La Giuria prende atto anche del voto popolare, infatti gli appassionati possono esprimere le proprie preferenze sul sito www.velistadellanno.it. Il voto popolare offre alla Giuria una selezione di nomi tra i quali scegliere le “nomination” finali di ogni categoria e poi i vincitori finali. Il vincitore sarà ufficializzato durante la serata che sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della manifestazione. Manfredonia è rappresentata dal nostro giovane velista ed è importante supportarlo votando online. La sua vittoria rappresenterebbe motivo di vanto per la nostra città e per chi con grande passione riesce a trasmettere ai giovani questo bellissimo sport legato al mare

Antonio Marinaro per ManfredoniaNews

FACCIAMO IN MODO CHE IL VELISTA DELL’ANNO SIA UNA GIOVANE PROMESSA DI MANFREDONIA.

VOTA ROCCO GUERRA https://www.velistadellanno.it/vota-online/