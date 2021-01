“Ultimo giorno di lavoro per il nostro guardiano del faro Ottavio”

Ultimo giorno di lavoro per il nostro “Faro” Ottavio Greco. Da domani la meritata pensione!! Manfredonia non dimenticherà mai la tua professionalità e dedizione per il tuo lavoro!!

Buon vento!

Gli auguri di Nicola La Torre su Facebook





Foto Nicola La Torre

Il faro, da domani, sarà gestito dal Reggente di Vasto che ogni tanto verrà per la manutenzione ordinaria.