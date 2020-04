Ultimi dati nazionali: tornano a crescere le vittime

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, comunica gli ultimi dati sull’epidemia nel corso del punto stampa giornaliero. Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l’aumento era stato di 431. Sono 35.435 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.224 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.677. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 159.516, con un incremento rispetto a ieri di 3.153.