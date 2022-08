Ultima settimana dell’Estate di e Pèppe, domani la commedia vernacolo in suo onore

L’ultima settimana dell’Estate di Ze Pèppe – 68mo Carnevale di Manfredonia si apre con una commedia vernacolo in suo onore (rinviata per maltempo lo scorso mercoledì). L’appuntamento è per domani alle ore 21 in Piazza Maestri d’Ascia, con ingresso libero e gratuito.

La divertente commedia in vernacolo, in due atti, ‘Zè Peppe Presidente’, è scritta, diretta ed interpretata da Anna Rita Caracciolo, regista e autrice sipontina.

L’ilarità di Zè Peppe e Siponta che non devono morire nel carnevale, la farrata, le origini e le tradizioni ma soprattutto non dobbiamo dimenticare il bisogno e l’aiuto da dare al prossimo ecco perchè l’Associazione ANGELI vuole scendere in campo anzi salire sul palco.

La trama vede in primo piano momenti di vita quotidiana dei due personaggi chiave del Carnevale sipontino, Zè Peppe, la maschera-fantoccio emblema del carnevale, e sua moglie Siponta, catapultati ai giorni nostri e alle prese con vicissitudini legate a temi di stretta attualità come la mancanza di lavoro, famiglie che si separano e la comunicazione virtuale dei social network.

CAST

Siponta: Anna Rita Caracciolo

Zè Peppe: Egidio Facciorusso

Rocco: Matteo Conoscitore

Tetta: Rossella Cinque

Sig.ina Maria: Anna Egidio

Mattia: Miriam Troiano

Leonarda: Giorgia Fatone

Vincenza: Noemi Dacchille

Malgioglio: Alex Spagnolo

Ballerino: Giorgio Cecchini

Danzatrice: Anna Pia Mione

Gruppo di ballerine della My Dance by Rita Vaccarella

Gruppo Folk Sipontino

Arabi: Salvatore Cinque, Enzo Paolo Affatato

Nel corso della serata si esibirà la Prioletti Dance Academy.