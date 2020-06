“Ulteriore presa in giro per l’Ospedale di Manfredonia”

Ancora una volta Il Governatore uscente della Regione Puglia, dimentica l’ospedale San Camillo di Manfredonia. Ciò accade per quanto riguarda il potenziamento della rete ospedaliera, come previsto dal Decreto Rilancio con il piano relativo ai posti letto di terapia intensiva e semintensiva. Gli investimenti complessivi del Decreto ammontano a 99.866.963 euro. Nella lista degli ospedali presenti in Capitanata non figura il nostro ospedale tra i quelli beneficiari delle risorse allocate.

Il San Camillo ha sempre avvertito la carenza in termini di risorse umane, di attrezzature e di alcuni reparti come la terapia intensiva. Senza dimenticare che il contesto dell’esistente piano di riordino Pugliese è già fortemente limitante per le strutture ordinarie.

Invito le istituzioni e le forze politiche affinché anche Manfredonia possa essere un ospedale completo ed efficiente come altri ospedali della Capitanata.

Difendiamo il diritto alla salute dei cittadini di Manfredonia e di tutta l’area del Gargano che il San Camillo de Lellis potrebbe servire se fosse attrezzato per farlo.

Noi attivisti del M5S non molliamo.

Guglielma Lecce

attivista Movimento 5 stelle