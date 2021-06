UISP: “Ripartiamo insieme”

RIPARTIAMO INSIEME

Si ritorna alla normalità!

È negli auspici di tutti un lento ma costante ritorno alla normalità.

“In questa direzione la UISP intende offrire il proprio contributo – ha commentato Orazio Falcone, Presidente del Comitato di Manfredonia della UISP APS – ripartendo dalle piazze e ripartendo con le Asd, che sono le categorie che più hanno segnato il passo in questa pandemia”.

Fra paure e false ripartenze, si possono considerare due gli anni di inattività per larga parte del mondo sportivo che, però, crede fermamente in una ripresa definitiva senza più fermarsi, anzi per ripartire più forti di prima.

Domani, martedì 29 giugno e dopodomani mercoledì 30 giugno si terrà in Largo Diomede una importante manifestazione pubblica sportiva e artistica al tempo stesso. L’evento è organizzato e promosso in collaborazione e in occasione della manifestazione nazionale “10.000 vele contro la violenza di genere” che si terrà domenica 4 luglio.

Questo il programma della due giorni UISP:

Martedì 29 giugno con inizio alle ore 18.30 Conferenza stampa con i partner di “10.000 vele contro la violenza di genere”; A seguire piccola esibizione a corredo degli interventi con le Asd Sabor Diferente Academy di Paolo Racioppa, Ginnastike di Annarita Conoscitore, Etoile di Carmela D’Apolito.



Martedì 29 giugno alle ore 21.00 Spettacolo di saluto per la rinascita delle attività sportive. Si esibiranno: Ninni BackStage di Nicla Prencipe, Sabor Diferente Academy di Paolo Racioppa ed Etoile di Carmela D’Apolito.



Mercoledì 30 giugno alle ore 21.00 Spettacolo per salutare la ripartenza delle attività sportive con le esibizioni di: Ginnastike (Annarita Conoscitore), Gymnasia di Federica Iantosco, My Dance di Rita Vaccarella e Mary J Style di Maria Grazia Gramazio.



La manifestazione verrà svolta nel rispetto della normativa anticontagio esistente. Si prega il pubblico di offrire la massima collaborazione per la migliore riuscita dell’evento.