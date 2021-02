Uisp: eletto il nuovo presidente regionale ed ufficializzato l’organigramma del Comitato di Manfredonia

Si è tenuto domenica 7 febbraio il Congresso regionale UISP, un’altra importante tappa della vita della nostra Associazione. Nonostante le difficoltà del momento, che hanno imposto la modalità virtuale anche per questo momento fondamentale, il Congresso è stato molto sentito e partecipato.

Sono intervenuti Vincenzo Manco, presidente nazionale UISP, e Tiziano Pesce Vicepresidente e candidato unico alla presidenza nazionale e numerose autorità politiche e associative regionali.

Il Presidente regionale per il quadriennio 2020-2024 sarà Antonio Adamo, che prende il testimone da Fabio Mariani, che ringraziamo per il prezioso e proficuo lavoro svolto in questi anni.

Il Comitato Regionale UISP della Puglia parla anche manfredoniano. Il nostro presidente Orazio Falcone, infatti, è membro della Giunta Regionale UISP, mentre la nostra vice presidente Antonietta D’Anzeris entra a far parte del Consiglio Direttivo.

A tutto il nuovo vertice regionale va il nostro miglior augurio di Buon Lavoro: nuove sfide ci attendono e dovremo tagliare nuovi e ambiziosi traguardi.

* * *

Con l’occasione vi comunichiamo l’organigramma completo del nostro Comitato Territoriale:

PRESIDENTE: Orazio Falcone (giunta)

VICEPRESIDENTE: Antonietta D’Anzeris (giunta)

SEGRETARIO GENERALE: Vincenzo Castriotta (giunta)

PROGETTISTA: Simona Dado

PRESIDENTE ONORARIO: Matteo Spagnuolo (giunta)

RESPONSABILI DI ATTIVITÀ

PALLAVOLO: Anna Maria Orlando

CALCIO: Francesco Salvemini

PALLACANESTRO: Simona Dado

DANZA: Carmela D’Apolito

BALLO: Francescopaolo Racioppa

GINNASTICA ARTISTICA: Dayana Totaro

GINNASTICA RITMICA: Annarita Conoscitore

TERZA ETÀ: Nicola Iacoviello

AEROBICA & FITNESS: Luigia Facciorusso

PESCA SPORTIVA: Francesco Impagnatiello

YOGA: Oriana Lapollo

NUOTO ACQUE LIBERE: Luigi Vitulano