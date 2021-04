Uisp e Pop_Officine Popolari: “Facciamo ripartire lo sport”

Lo Sport di base può ripartire in sicurezza? Sarà questo l’argomento principale dell’evento online Facebook “UISP SPRING – Rifioriamo con lo Sport” che si terrà giovedì 8 aprile alle ore 19, promosso e organizzato dal Comitato Territoriale UISP di Manfredonia in collaborazione con “POP_Officine Popolari”.

Lo sport è movimento, benessere psico-fisico ed è totalmente fermo da tanto, troppo, tempo. A far sentire forte e chiaro la propria voce, ancora una volta, il mondo delle associazioni sportive, delle palestre e dello sport di base, uno dei settori più penalizzati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso.

“UISP SPRING – Rifioriamo con lo Sport” è un appuntamento fondamentale per dire basta all’immobilismo e ragionare su ripartenze e riaperture in estrema sicurezza con immediati benefici per la collettività.

Al dibattito parteciperanno, oltre ad una ventina di affermate realtà sportive di Capitanata, Tiziano Pesce (Presidente Nazionale UISP), Antonio Adamo (Presidente Uisp Puglia), Emiliana Santodirocco (Psicologa), Antonietta D’Anzeris (Consigliera nazionale Uisp), Orazio Falcone (Presidente Comitato Territoriale Uisp), Simona Dado (progettista UISP).

L’auspicio dell’iniziativa, dal carattere costruttivo e propositivo, è che la primavera, oltre ai colori, riporti finalmente anche la gioia di fare sport insieme.

Sarà possibile seguire l’evento online sulla pagina Facebook:

Uisp Comitato Territoriale di Manfredonia:

https://www.facebook.com/UispManfredonia