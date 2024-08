Ugo Galli: “Manfredonia, interrogazione sul personale sovrannumerario”

Ho proposto un’interrogazione, volta a conoscere le azioni dell’amministrazione, destinate ai numerosi dipendenti,che rivestono tale posizione.

Essi sono stati stabilizzati, all’esito di un percorso tortuoso e faticoso ed,in molteplici occasioni non si sono risparmiati, giungendo,di fatto, a garantire il funzionamento di interi uffici comunali.

Tuttavia, non si può pretendere che queste persone proseguano in simili sforzi, percependo trattamenti retributivi non rispettosi del principio costituzionale, fondato sulla necessità di assicurare ai prestatori un’esistenza libera e dignitosa.

Invero, la corresponsione di stipendi parametrati su dodici ore settimanali, oltre che non rispondere al vero(poiché risultano presenti in misura temporale certamente eccedente), si pone quale violativa del precetto normativo, fondamentale, prima detto.

Una famiglia può’ sopravvivere,secondo quanto previsto dalla legge,in linea generale,in tema di lavoro regolare,con 450/500 € circa mensili?

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia