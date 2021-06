Ugo Galli eletto presidente del Circolo Unione di Manfredonia, succede al compianto Pio Longo

L’Assemblea del Circolo Unione di Manfredonia ha eletto l’Avv. Ugo Galli Presidente.

Egli succede al Dott. Pio Longo, storico responsabile del prestigioso sodalizio culturale sipontino, tragicamente scomparso nel corso del mese di marzo.

Amicizia, Cultura, Solidarietà ed Apoliticità: questi i valori fondanti dell’azione del Circolo, proclamati dal nuovo Presidente in occasione della nomina.

L’Amicizia, dopo la peculiare ed inedita parentesi da “distanziamento”, causata dalla pandemia, assume una valenza rafforzata, nell’attuale fase, connotata dal graduale approssimarsi alla condizione di normalità nei rapporti interpersonali.

La Cultura declinata nelle sue molteplici forme tipologiche, si rivela un bene primario, da tutelare e valorizzare, attraverso l’adozione di svariate iniziative, legate a tale inesauribile ambito dell’agire umano.

La solidarietà, a maggior ragione, a seguito delle tristi e note conseguenze, di natura economico-produttiva, scaturenti dall’emergenza sanitaria, si atteggia ad imprescindibile imperativo morale, anche per una compagine sociale, poiché intimamente connessa a qualsivoglia espressione culturale.

L’Apoliticità rende necessaria l’acquisizione, da parte di un attento, incisivo e radicato soggetto istituzionale, quale il Circolo, di una posizione primaria, in sede di esplicazione di un dibattito pubblico, costruttivo ed equidistante, connesso alle vicende politico-amministrative cittadine, allo scopo di affermare una sana partecipazione civica, funzionale al rilancio territoriale.

Il Presidente Avv. Ugo Galli