UGL Foggia: seconda stazione, l’affare incompiuto

Ogni tornata elettorale si ritorna a parlare della (seconda…. Stazione-fermata Foggia) questo giogo a chi giova? Sono stati spesi soldi e fiumi d’inchiostro per far transitare i treni su Foggia, a prescindere dall’incapacità della politica locale, ci chiediamo: con che criterio si può pensare che un treno possa saltare la stazione di Foggia che un tempo era la seconda d’Italia come importante nodo ferroviario di smistamento.

Se è vero che la seconda stazione creerebbe nuove opportunità di lavoro come qualcuno afferma, dobbiamo dire che quest’ultima trovata ci mancava proprio e pensare che la stazione attuale sta rischiando di rimanere senza biglietteria per scarsa presenza di personale, l’azienda per non fare assunzioni copre i turni con risorse in trasferta da Roma, come si può pensare al progetto della seconda Stazione-fermata?

Spesso si accusa l’amministratore di turno ma i tecnici che hanno ideato il progetto, (RFI) da quale località li ha selezionati? forse, con tutto rispetto per il (popolo del Burundi) ma neppure là si trovano tali tecnici. Se tutto è scaturito dal fatto che la fermata di Foggia avrebbe fatto perdere circa 7 minuti, e le stazioni capotronco come Milano, Torino, Roma ecc. dovrebbero chiuderle.

Sempre rivolto a RFI e alla politica nazionale, come si può pensare di spendere soldi per una seconda stazione a Foggia per poi dichiarare la città di (Matera capitale della cultura europea 2020) tra l’altro (capoluogo di provincia) che non ha neanche una stazione Ferroviaria. Questo obbrobrio è un tassello della (quarta Mafia) che con i palazzinari locali continuano a fare speculazione edilizia, a danno del popolo e la città di Foggia. Anche questo è materia per la (D.I.A.) Direzione Investigativa Antimafia, al fine di poter fare chiarezza.

Il Segretario Provinciale Giulio Scalera