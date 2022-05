Ufficio vaccinazioni di Manfredonia: precisazioni all’utenza

A seguito di alcune lamentele di cui si è appreso a mezzo stampa, si evidenzia che l’orario per prenotare le vaccinazioni presso l’Ufficio Vaccinazioni di Manfredonia è dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, al seguente numero telefonico: 0884.510421.



Si resta a disposizione degli utenti e ci si scusa per eventuali disagi che possono essersi verificati, probabilmente dovuti ad un sovraccarico temporaneo della linea telefonica.



Le richieste da evadere sono tante, ma l’attenzione per i cittadini non manca ed il personale medico ed infermieristico s’impegna quotidianamente con cura e dedizione per rendere il servizio nel modo migliore possibile.



Sicuri della comprensione, si resta a disposizione anche qualora si volesse contattare il numero indicato, nell’orario evidenziato, per eventuali suggerimenti, nell’ottica di una proficua collaborazione.