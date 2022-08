Ufficio Elettorale – Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Orari di ricevimento

L’ufficio elettorale, in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, sarà aperto anche nelle ore pomeridiane per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali occorrenti per la presentazione delle candidature.

L’ufficio osserverà il seguente orario:

– giovedì 18 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

– venerdì 19 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

– sabato 20 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

– Domenica 21 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00

– Lunedì 21 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Il Responsabile

Domenico Marasco