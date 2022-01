Ufficiale: Turchetta è del Foggia. Un colpo importante per l’attacco di Zeman

Il Calcio Foggia 1920 è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell’attaccante Gianluca Turchetta dall’Imolese Calcio 1919.

Attaccante, nato a Cesena il 29 maggio 1991, Turchetta cresce nel Settore Giovanile della squadra romagnola con cui esordisce in Serie B nella stagione 2012-2013. Dopo le prime stagioni da professionista viene acquistato dal Parma che lo inserisce in una girandola di prestiti tra Sudtirol, Matera e Barletta.

Nell’estate del 2016 si trasferisce alla Maceratese disputando una stagione da protagonista che gli permette di indossare nelle ultime stagioni le maglie di Casertana e Sudtirol dal 2018 al 2021.

Nella passata annata inizia il campionato con il Sudtirol per poi tornare da gennaio in terra campana, sempre alla Casertana.

A giugno si accasa all’Imolese dove trascorre la prima parte di questo campionato, collezionando 15 presenze, 3 reti e 4 assist.

In tutto, il neoattaccante rossonero vanta 263 presenze in Serie C, bagaglio di esperienza che metterà a disposizione di Mister Zeman e dei colori rossoneri.

Turchetta vestirà la maglia del Foggia fino al 2023.