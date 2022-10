Ufficiale: partono le consultazioni al Quirinale. Domani M5S/PD. Venerdì tutta la coalizione di centrodestra da Mattarella

Ufficiale: partono domani le consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato i turni di consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Come da programma, subito dopo l’elezione dei due presidenti delle Camere, oggi c’è stato l’ulteriore tassello della nuova legislatura. Sono stati eletti, infatti, i vice-presidenti delle Camere: Ascani, Costa, Mulè e Rampelli a Montecitorio; mentre Castellone, Centinaio, Gasparri e Rossomando al Senato.

Da domani, dunque, tutti sono formalmente insediati per aggiungere un nuovo tassello e cominciare le consultazioni. L’ufficio stampa del Quirinale, Giovanni Grasso, ha comunicato il calendario per gli incontri di Mattarella in programma domani e dopodomani.

Si parte, come di consueto, con una telefonata all’ex presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. A seguire: il nuovo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa alle ore 11.00 e il nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana alle ore 12.00.

Dopo le figure istituzionali, spazio ai gruppi politici. Alle ore 12.30 il gruppo parlamentare per le autonomie (SVP Patt, Campobase, Sud chiama Nord) del Senato della Repubblica e il Gruppo Misto del Senato.

Alle 16.00, invece, al Quirinale arriverà il gruppo misto della Camera dei deputati, mentre alle ore 16.30 i rappresentanti della componente “Allenza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei Deputati.

Alle 17.00 spazio ai gruppi parlamentari della federazione Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Alle ore 18.00 arrivano i gruppi parlamentari del “Movimento 5 Stelle” del Senato e della Camera. Chiudono la prima giornata di consultazioni, alle ore 19.00, i gruppi parlamentari del “Partito Democratico – Italia democratica e progressista”.

Il giorno dopo, venerdì 21 ottobre alle ore 10.30, salirà al Colle la coalizione di centrodestra, vincitrice delle politiche del 25 settembre. Sono attesi al Quirinale i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, di Forza Italia, della Lega e del gruppo parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati”.