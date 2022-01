Ufficiale: il Manfredonia torna a giocare al Miramare

La notizia che tanto attendavamo è arrivata: domenica si torna a giocare al Miramare.

A seguito del grande lavoro di interlocuzione della nostra società con la LND e con ilPresidente del Comitato Regionale Puglia, Vito Tisci, è giunta stamane la proroga che attesta la possibilità di utilizzo dello Stadio Miramare per l’attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico sino al 30/04/2022.

“Unanotizia che rincuora tutti– ha dichiarato il neo presidente Michele D’Alba – in un periodo così difficile per lo sport e non solo. Questo risultato va consegnatoalla prima squadrache con impegno e sacrificioha giocato fuori casa su un terreno neutro e senza il sostegno dei propri supporters e che sta lavorando per chiudere il campionato portando a casa il miglior risultato possibile ma soprattutto lo dedichiamo ai nostri cittadini, ai nostri tifosi e ai ragazzi della Gradinata Est che non hanno mai fatto mancare la loro presenza, oltre ogni avversità”.

“Un plauso, accompagnato da un doveroso ringraziamento, va al presidente Tisci, che al netto delle condizioni favorevoli della struttura, e con la sua personale visita presso la nostra struttura, ha ben compreso e sposato lo spirito costruttivo e fattivo della nostra società. Un percorso – chiude il Presidente D’Alba –sicuramente partito in salita che però ora lascia intravedere solo scenari positivi”.Intanto proseguono senza sosta le attivitàtecnico-burocratiche relative alla progettualità per il riammodernamento e rifunzionalizzazione del campo sportivo che per il prossimo autunno siamo sicuri restituirà alla città di Manfredonia un gioiello in termini sportivi e agonistici.