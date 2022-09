Udinese-Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in TV e streaming

La settima giornata di Serie A porta in dote diversi match spettacolo. Tra questi vi è Udinese-Inter, con fischio d’inizio alle ore 12.30 alla Dacia Arena. Dirige l’incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, assistenti Palermo e Mokhtar con Sacchi come quarto uomo. Al Var ci sarà Aureliano, assistito da Galetto.

Qui l’Udinese

Sfuggente come gelatina. L’Udinese di Andrea Sottil ha avuto un avvio di stagione che particolarmente positivo: meglio dei friulani hanno fatto meglio soltanto Napoli, Atalanta e Milan. Contro l’Inter i bianconeri arrivano nel migliore dei modi con la consapevolezza di avere i crismi per diventare una delle squadre più forti della storia del club. L’infermeria è occupata soltanto da Leonardo Buta e Adam Masina.

Qui l’Inter

Un avvio di stagione in salita per gli uomini di Inzaghi, reduci da due successi contro Torino e Viktoria Plzen. In attesa del rientro di Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno perso per lo stesso problema muscolare anche Hakan Calhanoglu. Fantasia e strapotere fisico messi in infermeria, cosa che non giova affatto i bauscia. La sfida della Dacia Arena pone l’Inter dinanzi a un bivio: o dimostra di aver cambiato registro oppure dovrà impiegare le due settimane di stop a meditare sugli errori.

Dove vedere Udinese-Inter

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport, su satellite e digitale terrestre.

Precedenti di Udinese-Inter

L’ultima volta che l’Udinese affrontò l’Inter con più punti in classifica era il 2014. Situazioni e giocatori differenti da allora che lasciano presagire uno scontro ad alta intensità fisica. I friulani non vincono contro l’Inter da dicembre 2017, quando finì 3-1 a San Siro. L’Inter, invece, ha perso solo due delle ultime 19 trasferte alla Dacia Arena.

Probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 9 Beto, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 39 Semedo, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Buta, Masina.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. (21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 33 D’Ambrosio). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic. Indisponibili: Calhanoglu, R.Lukaku.