UDC: “Sezione di Manfredonia compatta con Rotice sindaco”

Il Dott. Francesco D’Innocenzio, Commissario Provinciale UDC, ufficializza l’accordo raggiunto a Manfredonia con le forze politiche e i movimenti per le prossime amministrative alla candidatura dell’Ing. Gianni Rotice a Sindaco .

In merito dichiara il Commissario provinciale: “L’UDC di Manfredonia è ancora più compatta e, tramite la coesa azione politica e le consultazioni , è riuscito ad evitare la negativa frammentazione della coalizione che sarebbe stata un danno per le prossime elezioni comunali. Ringrazio, pertanto, il Commissario Alessandro Mancini e tutto il direttivo per il risultato raggiunto sul territorio. Rivolgo un ringraziamento personale per il lavoro egregio svolto e per la sua disponibilità alla candidatura a primo cittadino , l’Ing. Gianni Rotice .