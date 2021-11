UDC: “Rotice, risultato importante”

“Il risultato conseguito alle amministrative è un dato dignitoso per un partito che a Manfredonia si è rimesso in cammino da poco. Certo ci aspettavamo qualcosa in più, ma va bene lo stesso. Ci siamo impegnati con i nostri candidati per portare quanti più consensi alla coalizione che è in piena corsa al fianco dell’ing. Rotice. Daremo il massimo anche in queste due settimane che ci separano dal turno di ballottaggio”. Ad affermarlo è il coordinatore regionale e provinciale dell’Udc, Francesco D’Innocenzio, il quale ribadisce il pieno sostegno a Gianni Rotice anche in sede di ballottaggio. “Non molleremo nemmeno in questi quindici giorni e porteremo a votare tutti i nostri iscritti. E’ troppo importante cambiare pagina a questa città che merita sicuramente una guida seria e stabile. L’Udc c’è e ci sarà sempre.

Nel giro di poco tempo, senza gestire posti di potere, senza elargire prebende, senza meschine forme ricattatorie, anzi mantenendo la schiena diritta contro chi ancora oggi vede la politica solo come una condizione di scambio affaristico e personale, l’Unione di Centro è presente a Manfredonia e nel resto della Capitanata sempre nell’ambito del centrodestra”.