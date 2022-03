Ucraina: lo schermidore foggiano Luigi Samele riporta in Italia la fidanzata Olga Kharlan

Tra le pieghe della guerra in Ucraina, anche la storia a lieto fine di Luigi Samele, schermidore delle Fiamme Gialle e della Virtus Scherma Bologna, che è andato incontro alla fidanzata – la fuoriclasse ucraina della sciabola Olga Kharlan – in fuga dal Paese martoriato dai bombardamenti. Samele posta una foto su Instagram, che lo ritrae al volante della sua auto con accanto Olga Kharlan e, sul sedile dietro, la sorella di lei, Tanya, con in braccio il suo bimbo. Nessun commento, ma una serie di hashag contro la guerra: #stopwar #stopwarinukraine #stoprussianaggression #standwithukraine: basta con la guerra, basta guerra in Ucraina, stop all’aggressione russa, sosteniamo l’Ucraina.

fonte: il Resto del Carlino