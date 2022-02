Ucraina come Piazza Tienanmen: cittadini Ucraini fanno scudo con il proprio corpo per non far passare i carri armati russi

In una piccola cittadina a nordest di Kiev, i cittadini del luogo cercano di bloccare i carri armati degli invasori russi con il loro corpo. La scena ripresa in un filmato amatoriale non può non ricordare la protesta di Piazza Tienanmen nel 1989 dove uno studente provò a fare scudo con il suo corpo per bloccare l’avanzata dei tank cinesi.