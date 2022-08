Ubriaco a ferragosto picchia la compagna, i vicini chiamano i carabinieri. Succede a Lavello

Ubriaco avrebbe picchiato la compagna al punto che i vicini hanno allertato i carabinieri. È successo nella serata di Ferragosto dove un extracomunitario di 50 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

È accaduto nella serata di Ferragosto a Lavello in Basilicata, un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, è stato sorpreso dai carabinieri maltrattare e percuotere la compagna, una 48enne del luogo. L’immediato e risolutivo intervento presso la loro abitazione, ha permesso di evitare che la condotta tenuta dall’aggressore potesse sfociare in ulteriori e più gravi conseguenze.