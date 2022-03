Tv locali, presentata mozione: “Tutelare pluralismo dell’informazione e indotto occupazionale”

“Tutelare il pluralismo dell’informazione e i livelli occupazionali delle emittenti locali, messi a rischio dal piano di riordino delle frequenze: è questo l’obiettivo della mozione urgente che ho presentato in Consiglio regionale assieme ai colleghi Lacatena, Gatta e Mazzotta.

Come è noto, il 23 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di primo e secondo livello. Inspiegabilmente, per l’area tecnica di Puglia e Basilicata non è stato previsto un operatore di rete di secondo livello per le province di Taranto, Foggia e Lecce ed oggi le aziende meglio posizionate in graduatoria non hanno quasi più concorrenza ed operano, potendo utilizzare il massimo consentito di frequenze, in regime di oligopolio. Una circostanza che ha penalizzato tantissimo alcune emittenti nostrane come Studio 100, Telefoggia e tante altre.

Per salvaguardare il principio di pluralismo dell’informazione e un rilevantissimo indotto occupazionale, abbiamo presentato questa mozione con cui impegniamo la Giunta a promuovere un tavolo tecnico permanente presso il Ministero per il riesame delle posizioni delle emittenti locali in questione in ordine alla loro capacità trasmissiva”./comunicato