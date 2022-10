Tuttosport: ora Allegri rischia l’esonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza avrebbe cominciato a riflettere sull‘idea di sollevare Allegri dall’incarico tecnico.

La società ritiene di aver fatto tutto il possibile per accontentare l’allenatore toscano che, tuttavia, non sembra esser riuscito a rimettere in riga i bianconeri.

Ora, dopo la cocente eliminazione dalla Champions e nel caso i risultati non cambiassero, la Juve rischia di compromettere irrimediabilmente la stagione nel giro di pochissimo tempo. Per questo motivo, secondo le notizie in arrivo da Torino, le prossime 5 partite (Lecce, Psg, Inter, Verona, Lazio) saranno per forza di cose decisive per l’esonero o meno di Max Allegri a dicembre.