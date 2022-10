Tutto sulle Lenti Zeiss: come riconoscerle e quanto costano

Nel mondo dell’ottica, un ruolo da protagonista lo ha assunto la marca Zeiss, per una vasta gamma di prodotti di alta qualità e oggi vogliamo raccontare qualcosa di più su questa marca.

Per approfondire l’argomento, ci avvaliamo degli spunti di Ottica Petrini, ottica ad Orbassano, centro specializzato in lenti Zeiss.

Innanzitutto da dove proviene il marchio Zeiss. Ne hai mai sentito parlare?

Pur avendo vissuto l’exploit in Italia in tempi abbastanza recenti, in realtà il marchio Zeiss vanta poco meno di due secoli di storia, dalla fondazione nel 1846 in Germania, fino alla diffusione capillare in tutto il mondo.

La qualità è sempre stato un valore importante nella filosofia aziendale, al punto che Carl Zeiss, il suo fondatore, distruggeva personalmente i prodotti che non superassero i controlli di qualità.

L’azienda si è sempre occupata di prodotti meccanici e ottici, investendo moltissimo sulla ricerca e sviluppo e ricoprendo ben presto un ruolo da protagonista non solo nella sua nazione di origine, ma nell’ampio scenario europeo.

Come capire se le lenti sono Zeiss?

Una domanda molto frequente, di fronte alle sempre più costanti truffe, riguarda il riconoscere le lenti Zeiss.

Per capire se le lenti sono Zeiss è fondamentale, innanzitutto, rivolgersi a centri riconosciuti e certificati Zeiss e poi osservare alcuni dettagli, come la “Z” stilizzata sulla lente.

Come ci racconta il produttore stesso, però, è possibile che per esigenze di montatura la lettera, rappresentativa del marchio, non si veda o non sia più perpendicolare – per esempio potrebbe risultare una “N” –.

Ottica Petrini Orbassano consiglia, pertanto, di verificare sempre alla fonte l’acquisto, affidandosi a rivenditori o centri specializzati di cui siamo certi della provenienza dei prodotti.

In generale, però, ci sono anche altre accortezze da poter prendere. Infatti, è possibile che si riesca a contraffare anche il marchio presente sulle lenti. Casistiche come queste richiedono un controllo dell’originalità delle lenti, anche ‘fai da te’.

Per esempio, sull’occhiale deve essere presente il marchio CE, di 5 mm, o sull’asta o sulla confezione del prodotto. Così come l’identità dell’occhiale deve essere specificata in tutte le sue caratteristiche in note accessorie al prodotto.

Tempi e luoghi di produzione delle lenti Zeiss

Nell’ordine di occhiali da vista, una curiosità riguarda i tempi di spedizione e di arrivo dell’occhiale, in mano al Cliente.

Ormai, con i nuovi sistemi di spedizione, i tempi sono estremamente ridotti e, pur risultando variabili per esigenze di montaggio, picchi produttivi o altre motivazioni, l’ordine si risolve nell’arco di una settimana.

Le lenti Zeiss, nello specifico, vengono prodotte e montate negli stabilimenti della casa madre, in Germania, e poi spedite in breve tempo al centro ottico che ne fa richiesta.

Per cui, la provenienza estera delle lenti, data anche la vicinanza geografica all’Italia, non dilunga minimamente, salvo casi particolari, le tempistiche di lavorazioni e consegna.

Per cui, suggeriamo di dare priorità alla qualità delle lenti e non ad uno o due giorni di anticipo – ritardo sulla consegna del prodotto.

Quanto costano le lenti Zeiss?

Valore fondamentale nella valutazione dell’acquisto di Lenti Zeiss è indubbiamente il costo, soprattutto in periodi difficili come quello attuale.

In questo caso, Ottica Petrini Orbassano ci ha spiegato che esiste una gamma di qualità di prodotto che consente di definire un ventaglio di prezzi variegato.

È possibile, pertanto, acquistare un occhiale a costo basso, poco più di 100 euro, fino a prezzi molto più elevati, in funzione delle richieste specifiche sulla lente.

La base qualitativa non cambia, le Lenti Zeiss rimangono tra le più affidabili sul mercato, ma ciò rende accessibile il prodotto anche a chi non ha disponibilità sufficienti – o non ha l’esigenza – per arrivare a lenti estremamente complesse.

L’unico modo è richiedere un preventivo al proprio ottico di fiducia, purché sia rivenditore o centro specializzato Zeiss.