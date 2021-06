Tutto pronto per “Musica nelle Corti di Capitanata”. Il 28 giugno concerto di inaugurazione con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio

Diretta dal Maestro Daniele Belardinelli, l’Orchestra eseguirà brani di Prokofiev e Beethoven. Su Eventbrite.it la possibilità di prenotare gratuitamente un posto nel Chiostro di Santa Chiara.

Al via l’edizione numero 25 di “Musica nelle Corti di Capitanata”. La rassegna musicale partirà ufficialmente lunedì 28 giugno con il concerto di inaugurazione dal titolo “Sperimentazioni sinfoniche tra Otto e Novecento”.

Nel suggestivo Chiostro di Santa Chiara ad esibirsi su musiche di Sergei Prokofiev e Ludwig van Beethoven sarà l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia diretta dal Maestro Daniele Belardinelli.

Il concerto sarà fruibile in doppia modalità: per circa un centinaio di spettatori sarà possibile avere un posto assegnato gratuito all’interno del Chiostro di Santa Chiara previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-inaugurale-musica-nelle-corti-di-capitanata-25-anniversario-159402014717?aff=ebdsoporgprofile) fino alle ore 10 del giorno del concerto scelto (il concerto inaugurale è già sold out), mentre gli altri – grazie al supporto tecnico della Warning Film – potranno seguire i concerti in diretta streaming su https://www.livego.it/conservatorio-umberto-giordano.

Il concerto inizierà alle ore 21.00 con ingresso alle ore 20.15.

Sono previsti accrediti per la stampa.

Note biografiche

M° Daniele Belardinelli

Ha collaborato con Stefan Anton Reck, Pierre Boulez, Seji Ozawa e Claudio Abbado. Ha diretto i prestigiosi teatri quali: Arena di Verona, Teatro Verdi di Trieste, Ravello Festival, Piccolo Teatro Strelher in cartellone di MiTo Settembre Musica di Milano, Auditorium Parco della musica di Roma, Royce Hall di Los Angeles ecc. È stato invitato ad inaugurare le stagioni liriche di diversi teatri.

Ha diretto opere tra le quali Il viaggio a Reims al Rossini Opera Festival, Prinzessin Brambilla di Walter Braunfels in Irlanda per il Wexford Opera Festival, Rigoletto di Giuseppe Verdi in Polonia al Teatro Wileki di Varsavia. Dal 2009 è direttore musicale dell’Orchestra Italiana del Cinema. È docente titolare della classe di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

Orchestra Sinfonica del Conservatorio

Sorta nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Umberto Giordano è divenuta una solida compagine di riferimento nella produzione musicale della Capitanata. L’alta qualità dei docenti nei ruoli di prime parti e l’entusiasmo dei giovani diplomati e diplomandi del Conservatorio, scelti attraverso severe prove di selezione, si sono rivelati fattori vincenti non solo per il consolidamento del lavoro didattico ma ancor più per aver garantito all’orchestra traguardi artistici assai elevati. Ha collaborato infatti con illustri solisti e direttori quali Mirella Freni, Paolo Bordoni, Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Massimo Quarta, Pietro Bellugi, Federico Guglielmo, Donato Renzetti, Bruno Bartoletti, Anna Tifu, Oleksandr Semchuk, Giovanni Gnocchi . In veste di orchestra barocca ha inciso per Dynamics La Daunia felice di Giovanni Paisiello a seguito della prima esecuzione in tempi moderni avvenuta nel 2002 al Teatro Giordano di Foggia.