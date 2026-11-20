Tutto per la mia famiglia, doppia sorpresa per i fan: cambia la programmazione su Canale 5

La dizi turca raddoppia prendendo il posto del Grande Fratello Vip il venerdì sera

Cambia la programmazione di Canale 5: Tutto per la mia famiglia si prepara a raddoppiare l'appuntamento in prima serata con due puntate speciali. La Serie Tv andrà in onda giovedì 26 e venerdì 27 novembre, occupando anche lo spazio del venerdì sera, finora riservato al Grande Fratello Vip.

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Il reality condotto da Ilary Blasi, si avvicina alla finale del 30 novembre e, da questa settimana, andrà in onda soltanto il lunedì, rinunciando al consueto doppio appuntamento. Una modifica che permetterà alla dizi turca di conquistare una seconda serata settimanale.



Cosa accadrà nelle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia? Le anticipazioni rivelano che il matrimonio tra Akif e Suzan si rivelerà una delusione. Harika deciderà di lasciare la Turchia con i soldi sottratti alla nonna di Omer, mentre Sevgi con un gesto inaspettato cambierà la vita delle sorelle e del nipote, donando loro una lussuosa villa.