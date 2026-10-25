Tutto per la mia famiglia arriva una maxi puntata: la scelta di Mediaset

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende drammatiche dei fratelli Eren sono seguite da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a fare meglio anche del daytime di Amici 26. Un grande successo che ha spinto i piani alti di Cologno Monzese a confermarla ancora una volta in prime time. Giovedì 29 ottobre andrà in onda a partire dalle ore 22:00 una nuova maxi puntata di Tutto per la mia famiglia. La serie tv ambientata ad Istanbul avrà il compito di contrastare Doc-Nelle tue mani, la fiction con protagonista l’attore Luca Argentero in onda nello stesso momento sui teleschermi di Rai 1.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni puntata serale 29 ottobre

Tutto per la mia famiglia tornerà giovedì 29 ottobre con un appuntamento serale. Le anticipazioni della nuova puntata serale in programma dalle ore 22:00 in seguito a La ruota della fortuna rivelano che Sengul inviterà Orhan a cena con l’intenzione di riconquistarlo. Intanto Doruk scoprirà che Omer si è cacciato nei guai a lavoro per colpa della collaborazione con un pericoloso strozzino. Il fratello di Asiye sarà obbligato ad obbedire a Tayfun per evitare ripercussioni sulla sua famiglia. A scuola, invece, Harika provocherà Ogulcan, chiudendo ogni rapporto con lui e iniziando a frequentare Emir. Allo stesso tempo, Resul ideerà un furto alla villa di Akif per rubare un dispositivo elettronico contenente il video della morte di Veli.

Ogulcan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)