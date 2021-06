Tutto esaurito sul Gargano in questi week end di giugno, tanti stranieri e voglia di uscire dopo mesi di lockdown

Tutto esaurito sul Gargano in questi week end di giugno, da Zapponeta a Marina di Chieuti nello scorso week end non c’era un posto. La voglia di uscire è tanta dopo mesi di lockdown. In attesa dei grandi traffici turistici, sono i pendolari di Puglia, Basilicata, Molise e Campania ad occupare lidi e ristoranti del Gargano. Una massiccia presenza anche di turisti esteri è constatata dagli operatori.