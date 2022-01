Tutto esaurito per Christian De Sica a San Severo

È tutto esaurito al Teatro Verdi per uno degli eventi più attesi della stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sono andati, infatti, tutti venduti, i tagliandi per assistere allo spettacolo fuori abbonamento UNA SERATA TRA AMICI con Christian De Sica, in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi venerdì 28 gennaio 2022.

“Il grande Christian De Sica sale sul nostro palco – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – per un evento destinato a scrivere un’altra meravigliosa pagina del nostro Teatro. Siamo davvero felici ed entusiasti di questa scelta, premiata dalla eccezionale risposta del pubblico non solo sanseverese, ma anche proveniente da altri centri della provincia. Siamo, tra l’altro, molto felici che, in una trasmissione di grandi ascolti su Raiuno come DOMENICA IN, intervistato da Mara Venier, De Sica ha detto ai telespettatori italiani che riprenderà la sua tournée teatrale proprio da San Severo, dal Teatro Verdi”.

FUORI ABBONAMENTO Berti Live – Christian De Sica – con Pino Strabioli.

UNA SERATA TRA AMICI – musicisti Riccardo Biseo, Mario Caporilli, Cristiano Micalizzi, Endo De Rosa, Marco Siniscalco e Ferruccio Corsi. Regia CHRISTIAN DE SICA

Christian De Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo Una serata tra amici, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’Attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompa­gnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “Amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica.

SAN SEVERO, 26 gennaio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo