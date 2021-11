Tutti al Cinema: ecco i film più attesi per il Natale 2021

“AINBO – Spirito dell’Amazzonia” (film d’animazione)

Trama: Chuni, cresciuta nella giungla amazzonica, scopre che, oltre al suo popolo, altrove vivono altre persone e che l’integrità della sua terra è minacciata. Per salvare il luogo in cui vive, insieme a un armadillo e a un tapiro, la ragazzina intraprende un viaggio avventuroso, per chiedere aiuto allo spirito più potente dell’Amazzonia. Il film sarà nella sale il 18 novembre.

“Encanto” (film d’animazione)

Trama: un film d’animazione del 2021 diretto da Byron Howard e Jared Bush, insieme alla co-regista Charise Castro Smith. La pellicola è il 60º classico Disney. Colombia. Tutti i membri della famiglia Madrigal sono dotati di poteri speciali che vanno dalla super forza a incredibili capacità di guarigione. Solo l’adolescente Maribel è priva di poteri. Ma sarà proprio lei a rappresentare l’ultima speranza della sua comunità, quando la mitica cittadina di Encanto sarà in pericolo. Il film uscirà nelle sale il prossimo 24 novembre 2021.

“Diabolik” (commedia)

Dal 16 dicembre nelle sale approda la tanto attesa trasposizione cinematografica del fumetto delle sorelle Giussani, “Diabolik”. A dare suggestione alle imprese del ladro in tuta nera e Jaguar, sono i Manetti Bros ovvero i fratelli Marco e Antonio Manetti (Zora la Vampira) che dirigeranno un cast interamente italiano. Diabolik sarà impersonato da Luca Marinelli (Non essere cattivo) mentre il ruolo della conturbante Eva Kant sarà rivestito da Miriam Leone. Completano il cast Valerio Mastandrea (l’ispettore Ginko), Claudia Gerini, Alessandro Roja, Stefano Pesce e Vanessa Scalera.

“E’ stata la mano di Dio” (drammatico)

La storia di un ragazzo si incrocia alla storia della Napoli degli anni Ottanta, una città attraversata da gioie e passioni, come quelle per l’arrivo della leggenda del calcio Diego Armando Maradona. Trama: film fortemente autobiografico questo nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino che gli è valso il “Gran premio della giuria” alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, insieme il premio per il miglior attore esordiente assegnato a Filippo Scotti. Nel cast con lui, Toni Servillo, Teresa Saponangelo; Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri, Cristiana Dell’Anna e Enzo Decaro (nel ruolo di San Gennaro).

Il film è ambientato a Napoli negli anni 80, e racconta l’adolescenza di Fabio, Filippo Scotti, impreziosita dall’arrivo nella città del suo idolo Maradona. A tanta gioia però si accompagna un’importante lutto, che sconvolge e trasforma la sua vita per sempre. Il regista di La grande bellezza affronta per la prima volta sul grande schermo un tema profondo e delicato come quello della perdita dei suoi genitori. E non è mai stato tanto doloroso e intimista. Il film sarà nella sale il 24 novembre e dal 15 dicembre sulla piattaforma Netflix.

“Una famiglia mostruosa” (commedia)

Una Famiglia Addams tutta italiana in questa rivisitazione di sicuro successo di Volfango De Blasi, che nella “comedy horror” in costume dirige un parco di super attori comici: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Paolo Calabresi, ma anche Barbara Bouchet e Pippo Franco. Trama: Quando Adalberto scopre che sta per diventare papà, decide di presentare finalmente la compagna Luna alla sua blasonata famiglia. Solo allora, Luna scopre che i parenti di Adalberto sono vampiri, streghe, fantasmi e zombie. Se il ragazzo discende da una simile stirpe, l’unione con Luna sarà tollerata? L’uscita del film è prevista il 25 novembre.

“Cry Macho – ritorno a casa” (western)

Uscirà nelle sale il 2 dicembre, l’ultimo lavoro cinematografico di Clint Eastwood, ispirato dall’omonimo libro e storia reale di N. Richard Nash. Trama: una ex star di rodeo e allevatore di cavalli trova un modo per riportare dal Messico il figlioletto del suo ex capo allontanato dalla madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, l’uomo trova la redenzione insegnando al ragazzo cosa significa essere una brava persona.

Clifford: il grande cane rosso” (film d’animazione)

Trama: Film ispirato ai libri per bambini di Norman Ridwell. Emily Elizabeth riceve in dono da uno stravagante signore un cucciolo di cane con una caratteristica molto particolare: la sua pelliccia è di un acceso colore rosso. Il cuore di Emily Elizabeth è subito conquistato dal cagnolino e i due diventano subito grandi amici. Ma nessuno immagina che, oltre al pelo rosso, il simpatico Clifford ha anche un’altra peculiarità: con il trascorrere del tempo, infatti, il cane diventa sempre più grande, fino a raggiungere dimensioni gigantesche. Al cinema il 2 dicembre 2021.

“Spider-man: no way home” (avventura)

Trama: film della Marvel sequel di ‘Spider-Man: Far From Home’. Mysterio ha rivelato al mondo l’identità di Spider-Man. Peter vorrebbe che la gente dimenticasse che lui è il famoso supereroe e si rivolge a Doctor Strange, per rimettere a posto le cose e usare la magia per far scordare a tutti la sua identità, ma l’incantesimo non va come previsto l’intervento di Stephen Strange finisce per compromettere il continuum spazio-temporale. Peter Parker si ritroverà a dover affrontare nemici da altri universi e a scoprire cosa significa davvero essere Spider-Man. Al cinema il 17 dicembre.

“West Side Story” (musical)

Il 16 dicembre la Walt Disney lancia nelle sale cinematografiche il remake del film che nel 1961 fu campione d’incassi. E come la pellicola originale, derivata da uno spettacolo di successo proposto a Broadway, la storia è tradotta in musical. A dirigerlo è il regista Steven Spielberg. La storia riguarda due componenti di gang rivali che si innamorano tra di loro (un po’ Giulietta e Romeo) e per questo si innesca una guerra senza esclusione di colpi. Gli interpreti: Ansel Elgort, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, Josh Andrés Rivera.

“House of Gucci” (drammatico)

Esce nelle sale il 16 dicembre, il nuovo capolavoro firmato da Ridley Scoot, ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidi, l’assassinio del pioniere Maurizio Gucci il 27 marzo 1995. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia. Il cast è stellare: Lady GaGa, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver, Camille Cottin, Jeremy Irons.

“The King’s Man – Le origini” (azione)

Trama: Diverse menti criminali si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli e salvare l’umanità intera. In uscita il 22 dicembre.

“Sing 2 – sempre più forte” (film d’animazione)

Trama: sequel di “Sing” capolavoro del 2016 di Garth Jennings., in questo nuovo episodio per Buster e i suoi cantanti, è arrivato il momento del grande salto: un nuovo show al Crystal Tower Theatre di Redshore City. Film in uscita il 23 dicembre.

“La Befana vien di notte 2 – le origini” (commedia)

La regista Paola Randi dirige Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano e Corrado Guzzanti nel film prequel di ‘La befana vien di notte’ (2018) con Paola Cortellesi e racconta le origini di Paola. Trama: Nel XVIII secolo, la piccola Paola è una bambina che vive per strada, spavalda e sempre a caccia di avventure e guai. Inavvertitamente, la bambina incrocia la strada del terribile Barone De Michelis, un uomo che cova un grandissimo odio per le streghe e che, con un pretesto, manda Paola sul rogo. La sorte della bambina è segnata, ma interviene Dolores, una dolce e potente strega buona che dedica la sua vita ai bambini, e che salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e tanti guai, Paola scoprirà che il destino le riserva qualcosa di speciale. Al cinema il 30 dicembre 2021.