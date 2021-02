Tutolo rinuncia al Tfr da sindaco

Il Sindaco per l’esercizio delle sue funzioni percepisce una indennità che varia per comuni a seconda della popolazione del Comune amministrato. Questa viene corrisposta mensilmente per 12 mesi.

Viene inoltre corrisposta una mensilità per ogni anno di mandato, una sorta di trattamento di fine rapporto.

Alle sei mensilità a me spettanti per i 6 anni di mandato ho deciso di rinunciare.

Ieri l’ho comunicato con una Pec indirizzata al Sindaco del Comune di Lucera.

Non sono ricco, né mi fanno schifo i soldi ma credo che ci sia qualcosa di più importante di cui tener conto.

In questo momento sono in molti a vivere tra mille Difficoltà e sono costretti a sacrifici e rinunce.

È per rispetto di quest’ultimi che ho deciso di rinunciare.

Buona Giornata a tutti…

Antonio Tutolo