Tutolo: “Puglia da seconda a penultima per somministrazione di vaccini. Qualcosa non va”

Fonte governo.It:

La Regione Puglia ha ricevuto 889.115 vaccini.

Ad oggi ne ha somministrati 660.820.

Abbiamo a disposizione 228.295 vaccini.

Solo qualche settimana fa eravamo la Seconda Regione per capacità di somministrazione, ora siamo la penultima Regione.

È evidente che c’è qualcosa che non va.

Penso sia necessario fare un appello a tutti i medici e infermieri in pensione, e non solo, per chiedere loro di partecipare Volontariamente a questa campagna vaccinale.

Sono certo che ci sarebbe un’adesione massiccia. Tutti i comuni metterebbero volentieri a disposizioni le palestre delle scuole e ogni altro spazio utile allo scopo.

Auspico che i vertici Regionali si muovono in questa direzione. Somministrare i vaccini significa salvare vite umane e bisogna mettere in campo ogni risorsa.

Senza se e senza ma.

Antonio Tutolo