Turno di ballottaggio: eventuali collegamenti tra fazioni da consegnare entro domenica 14 novembre

Elezioni Comunali 7 novembre 2021

Turno di Ballottaggio del 21 novembre 2021 Dichiarazione del collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione in data 9 novembre 2021 dell’Ufficio Centrale Elettorale, relativa alla necessità di effettuazione del turno di ballottaggio tra i candidati sindaci Gaetano Prencipe e Giovanni Rotice (detto Gianni)

AVVISA

che le dichiarazioni di collegamento devono essere presentate presso la Segreteria Generale del Comune, nell’orario di apertura degli uffici comunali ed anche nei seguenti giorni:

Sabato 13 novembre – dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

Domenica 14 novembre – dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Come disciplinato dall’articolo 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare le dichiarazioni di ulteriore collegamento per il ballottaggio è domenica 14 novembre 2021 ore 12.00.

In allegato è possibile consultare la circolare ministeriale n. 85/2021 emanata in merito al turno di ballottaggio, nonché i modelli di delega da utilizzare.

Manfredonia, 10 novembre 2021

IL Segretario Generale

f.to Dott.ssa Antonella Cambio

Allegati: