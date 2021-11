Turno di ballottaggio, avviso per scrutatori

L’ UFFICIO ELETTORALE

Vista la comunicazione in data 9 novembre 2021 dell’Ufficio Centrale Elettorale, relativa alla necessità di effettuazione del turno di ballottaggio tra i candidati sindaci Gaetano Prencipe e Giovanni Rotice (detto Gianni);

Vista la normativa in materia di seggi elettorali

AVVISA

per quanto utile, che i seggi elettorali per il ballottaggio di domenica 21 novembre 2021 sono costituiti nella stessa composizione effettiva del primo turno di domenica 7 novembre 2021, comprendendo pertanto anche gli scrutatori inseriti in sostituzione di soggetti risultati assenti.

Tutti i soggetti interessati dovranno presentarsi il giorno 20 novembre 2021, entro le ore 16,00 per la ricostituzione del seggio, nella sede già assegnata.

Manfredonia, 11 novembre 2021