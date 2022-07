Turitto sceglie Manfredonia: “Mi ha sempre affascinato”

Terzo ingresso ufficiale per il Manfredonia Calcio 1932 con Onny Turitto II – centrocampista di serie D in quota Bitonto dal 2018, con una parentesi nel Molfetta nel 2021.

Esterno d’attacco classe 1991, Turrito arriva a Manfredonia con grandi aspettative.

“Vengo a Manfredonia perchè è una piazza che mi ha sempre affascinato, quindi alla chiamata della società non ho potuto dire di no. Ho sposato questo progetto pur rifiutando proposte dalla D, ma a me piacciono le sfide e mi piacerebbe dare un contributo per portare questa città nelle categorie che merita, non sarà facile ma tutti insieme possiamo fare qualcosa di bello. L’unica cosa certa che posso promettere è tanto impegno serietà e professionalità”