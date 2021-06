Turismo, avanti tutta

La Puglia anche quest’anno sarà regina del turismo in Italia: i primi numeri della stagione appena iniziata hanno portato sollievo agli operatori dopo la sofferenza dei mesi scorsi. Secondo gli analisti di mercato l’andamento positivo è frutto delle politiche di promozione turistica della Regione e delle Imprese, attività che non si sono mai fermate durante i mesi del lockdown, seppur nelle modalità consentite, sicché oggi, anche grazie all’introduzione del Green Pass, si riapre la possibilità per i turisti stranieri di tornare in Puglia.

Il comparto turistico pugliese ha dunque tutte le carte in regola per guidare la ripresa economica regionale ed anche il riposizionamento del settore nazionale nel suo complesso. Secondo Impresa Puglia, infatti, la Puglia può autorevolmente guidare questa fase di ripresa e rilancio, perché da tempo ha imboccato la strada dell’innovazione, anche culturale, a cominciare dalla sinergia del turismo con altri comparti produttivi strategici, a cominciare dall’agroalimentare, tradottasi in creazione di nuove imprese e occupazione.

Lo attestano al riguardo, prosegue la nota, le rilevazioni dell’Agenzia regionale “Pugliapromozione” secondo i quali, ad esempio, negli ultimi tempi il turismo straniero in Puglia è cresciuto a un tasso medio annuo del +10% circa; a partire dal 2000 e nei due decenni successivi, inoltre, la Puglia ha acquisito un posizionamento leader in Italia e nel Mediterraneo, poiché dal 2000 al 2019 gli arrivi internazionali sono più che triplicati, +308,2%, mentre i pernottamenti sono cresciuti del +156,5%).

L’emergenza pandemica iniziata lo scorso anno ha inoltre accresciuto le potenzialità di incremento del turismo pugliese sul mercato internazionale, perché la Puglia si presenta per molti una destinazione turistica ancora nuova, per altri meta desiderata e sicura in virtù di un ambiente salubre, ricca di spiagge blasonate e di un patrimonio enogastronomico ed architettonico più unico che raro.

“La maggiore attenzione e l’atteso sviluppo per la stagione appena iniziata del turismo nazionale e di prossimità- ha dichiarato il Presidente di Impresa Puglia, Michele d’Alba – non fa venir meno l’impegno degli operatori del settore in direzione della formazione specialistica e delle politiche di accoglienza, da portare a sintesi con le politiche regionali per il settore ma anche in materia di infrastrutture, trasporti, promozione che costituiscono gli altri pilastri fondamentali del turismo pugliese, nel Gargano, in Valle d’Itria e nell’intero Salento”.

“Il sistema delle imprese turistiche – ha aggiunto la Vice Presidente di Impresa Puglia, Mariella Nobiletti – è già impegnato con la nuova stagione nell’assicurare agli ospiti garanzie di sicurezza sanitaria, flessibilità nelle prenotazioni, adeguate politiche dei prezzi, con un ventaglio di destinazioni che sempre più dovranno caratterizzare la Puglia come una delle migliori realtà attrattive in Italia, per sostenibilità, responsabilità, creatività e resilienza”.