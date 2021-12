Turismo a Manfredonia, cose importanti da sapere – Episodio 1.

Manfredonia ha quello che una località dovrebbe avere per attrarre i turisti?

Questi cosa cercano? Di quali turisti stiamo parlando? Come relazionarci a loro?

Il check-in in hotel

“Sono Francesco Pacilli e lavoro nel mondo dell’accoglienza a contatto diretto con gli ospiti in hotel da 22 anni. Cercherò di condividere con voi alcune informazioni ed esperienze che potrebbero essere utili a comprendere meglio questo mondo. Non esitate a condividere le vostre opinioni per discuterne apertamente.”

Episodio 1- Benvenuti a Manfredonia

Cosa chiedono i turisti….bla bla bla. Alt!

Prima di tutto, di quali turisti stiamo parlando?

Quando si pensa al turista tipo a Manfredonia è facile avere un’idea filtrata dai propri giudizi personali e dalle singole esperienze.

Manfredonia attira tipologie molto varie di viaggiatori, alcune rappresentano la fetta maggiore del traffico annuale, di altri se ne ignora addirittura l’esistenza.

Alcuni esempi di turismi:

– Estivo

E’ quello che tendiamo a considerare il più importante e che genera i maggiori incassi, cosa che per certi versi è vera e si concentra da Giugno ad Agosto.

Il turista estivo può essere anche definito ‘di rientro’, cioè persone originarie di Manfredonia che scelgono di trascorrere le vacanze con i propri cari.

– Week-end o Short-stay

Rappresenta una quota rilevante dei soggiorni legati a servizi, eventi e festività di carattere ricreativo come: esperienze benessere, eno-gastronomiche, escursioni, eventi locali stagionali, festività principali e secondarie (Capodanno, Pasqua, San Valentino…).

– Gruppi organizzati

La sua incidenza può essere il risultato di un buon lavoro svolto dalle singole strutture ricettive con una costante azione commerciale o il prodotto della forte attrattiva che esercita il territorio grazie alla presenza di monumenti storici, elementi naturalistici, eno-gastronomici, oppure…nessuno di questi quanto piuttosto il trovarsi in una posizione strategica per raggiungere altre località che invece posseggono quelle caratteristiche.

Qui su ho indicato solo i principali fenomeni che incidono sul traffico turistico complessivo del nostro territorio, ci sono tuttavia altre tipologie di viaggiatori che faremo meglio a tenere in buon conto come:

– Turismo Sportivo: team di squadre amatoriali e professionistiche che viaggiano per disputare le loro trasferte

– Turismo Congressuale: ospiti di eventi di piccole, medie o grandi dimensioni

– Turismo legato a Nozze e Banchetti: considerato dagli invitati anche una grande occasione di svago e scoperta delle nostre tradizioni (Checco Zalone docet).

C’è poi quello che io reputo il vero termometro del Benessere Economico di una località che è il Viaggio d’Affari.

Quando l’economia di un territorio ‘gira’, le aziende lavorano a pieno ritmo, gli scambi professionali sono sani, continui e frequenti, la presenza di operatori dei settori più disparati in cerca di ospitalità e soprattutto di servizi, è molto elevata. Tranne Agosto, dura tutto l’anno e, cosa più importante di tutte, dura 5 giorni su 7!

In qualche modo tutte queste forme di turismo sono legate tra loro, altre volte sono più di una sola tipologia, la loro forma è liquida e può assumere contorni meno definiti da permettergli di confluire l’uno nell’altro e per cui solo un occhio allenato ed un’attenta analisi dei dati saprebbe individuarne il fenomeno.

Era doveroso iniziare il nostro viaggio imparando a destreggiarci tra le varie tipologie di turisti, mi auguro che sia stato interessante e vi invito a condividere le vostre impressioni.

