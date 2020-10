Trump e Melania Trump positivi al Covid-19

Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi postivi al coronavirus, sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. “Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene”, afferma il medico del presidente.

Solo poche ore prima era stata resa nota la positività al Covid-19 della stretta collaboratrice del presidente Usa Hope Hicks. “Hope, che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al Covid-19, terribile!” aveva twittato Trump.