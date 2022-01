Truffa ad anziana di Manfredonia: “suo nipote ha un debito con noi” entrano in casa e la derubano

Riportiamo la segnalazione di un lettore di Manfredonia: La scorsa mattina alla porta di una signora anziana si sono presentati un paio di persone che fingono di parlare al telefono dicendo “Siamo al telefono con suo nipote, che deve darci dei soldi per un incidente che ha fatto, ci ha detto che può darceli lei“ I truffatori conoscono addirittura il nome del nipote della signora e fingono di parlare proprio con il parente al telefono.

I truffatori menzionano un debito di 3000 euro e chiedono se la signora può saldare il debito del nipote, la signora si prodiga per racimolare in casa 1000 euro in contanti, loro dicono di controllare bene in casa se avesse altro, lei gli fa vedere in giro per casa che non ha nulla.

Proseguono i truffatori che a breve il nipote avrebbe chiamato a casa della signora per confermare la cosa, in effetti da li a poco la signora riceve una chiamata da un finto nipote. Approfittando della distrazione della signora i truffatori si recano in camera da letto della signora per rubarle dell’oro e poi vanno via.

Proseguono numerose le segnalazioni di truffatori porta a porta nelle ultime settimane. E’ importante avvisare i propri parenti o amici specie di età avanzata di non aprire la porta a persone che non si conoscono ed istruire a non cedere a chi si presenta alla porta per pseudo contratti vantaggiosi o altre scuse.