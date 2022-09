Whatsapp, come aggiungere qualcuno in rubrica scattando una foto: il trucco è semplicissimo

Whatsapp da diversi anni è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che le nuove generazioni conoscono appena ma che nonostante ciò restano un bellissimo ricordo dei meno giovani, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare sull’app di messaggistica Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo come aggiungere in rubrica una persona scattandogli semplicemente una foto.

La tecnologia va di pari passo con la fantasia. Gli utenti con aria sognante hanno fantasticato su quanto sarebbe stato comodo aggiungere una persona tra i contatti whatsapp con una foto. Una vera e propria scorciatoia che eviterebbe tutto il processo di inserimento del numero sull’app.

Un metodo simile esiste. Va premesso però che nessuno può aggiungere qualcuno alla sua rubrica scattando una foto ma può farlo se l’utente gli mostra il suo QR code. Questo codice è legato a ogni profilo WhatsApp e basta scattare una foto su questo quadrato bianco e nero per accedere a un link in automatico.

Basta aprire l’applicazione e andare sulla voce “Nuova chat” oppure su “Nuovo contatto”. A quel punto apparirà l’opzione del QR code indicata proprio con un disegno di questo codice. Cliccandoci sopra si avrà l’accesso diretto alla fotocamera.

Dopo questo passaggio bisogna puntare l’occhio della fotocamera sul codice dell’utente da voler aggiungere in rubrica e si verrà collegati direttamente al suo profilo. A quel punto con un solo click lo si potrà aggiungere in rubrica.