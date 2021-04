Troiano su accordi bilaterali Italia-Libia

In merito alla visita ufficiale del premier Mario Draghi e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tripoli, la parlamentare pugliese Francesca Troiano esprime vivo apprezzamento: “E’ un bene che siano ripartite le trattative bilaterali tra Italia e Libia, e che si sia stato posto, come condizione imprescindibile di cooperazione, il perdurare del cessate il fuoco nei territori e lo stop di tutte le ostilità. La creazione di un sistema che possa esplicarsi attraverso accordi economici per dare nuova linfa ai traffici tra le nostre due nazioni, può rappresentare un ottimo volano, anche per la macroregione del Sud. E’ auspicabile – continua Troiano – che si passi in tempi brevi alla creazione di un sistema vero e proprio di interscambio, atto a facilitare il commercio e l’insediamento di nuove attività anche all’estero. In quest’ottica, la macroregione del Sud può essere protagonista di una nuova fase di sviluppo che abbia importanti ricadute economiche anche sul nostro territorio”.