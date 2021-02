Troiano: “Soddisfatta dell’esito dell’incontro M5S-Draghi”

Sono soddisfatta dell’esito dell’incontro tra la delegazione M5S e il Presidente incaricato Draghi.

Come sottolineato dal nostro Capo Politico Vito Crimi, dobbiamo portare a casa il miglior risultato nell’interesse dei cittadini. Non abbiamo cambiato idea sul preservare e migliorare gli obiettivi raggiunti dal Governo Conte: reddito di cittadinanza, giustizia e SuperBonus 110% in cima alla lista.

Draghi si è dimostrato consapevole di dover ripartire con l’umiltà di chi accoglie il lavoro fatto dai suoi predecessori per continuare a costruire il futuro su quelle basi, tuttavia non è sufficiente solo la sua volontà.

Serve una maggioranza politica solida per sostenere un Governo altrettanto solido e dati i trascorsi dovremo lavorare molto per fare sintesi. Questo, tuttavia, è un obiettivo che devono porsi tutte le parti in causa.

Seguiranno sicuramente altri incontri per valutare se ci siano o meno le condizioni per prendere parte all’esecutivo. Sentiamo tutti un grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini italiani e ci sono necessità a cui dare risposte in tempi rapidi per il bene del Paese.

Francesca Troiano