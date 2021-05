Troiano: “Riscrivere statuto dei lavoratori”

“Riscriviamo lo Statuto dei lavoratori, che risale al 1970 e rafforziamo il catalogo dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alle fasce estese di precariato e alle tecnologie digitali, sempre più invasive. Lavoriamo insieme, impegniamoci già da domani, senza sosta, per dare risposte concrete”. In merito a queste dichiarazioni del già Presidente Conte, a corollario del primo maggio, la deputata pugliese Francesca Troiano afferma: “Il prossimo 20 maggio saranno trascorsi 51 anni dalla legge 300/1970 che varava lo Statuto dei lavoratori di cui Gino Giugni è stato l’anima fondatrice. Giugni ci consegna un messaggio di grande attualità, raccolto dal Professor Conte: l’evoluzione del Diritto del Lavoro segue gli eventi dell’economia e per certi aspetti ne determina gli orientamenti. Una eredità pesante che richiama tutti, oggi più che mai, ad una chiara e rinnovata etica della responsabilità personale e di Comunità. Per questo, dobbiamo essere pronti a rinnovare profondamente il sistema delle tutele e dell’impostazione stessa dell’attività lavorativa, per permettere anche nuove professionalità di poter dare da subito un fondamentale contributo all’avvio delle progettualità necessarie alla realizzazione del Recovery Fund, sia per quanto riguarda le aziende sia per la Pubblica Amministrazione che deve recepire e agevolare l’avvio delle procedure sul territorio nazionale”.