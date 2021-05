Troiano: “La P.A. sia pronta ad accogliere ed agevolare i progetti del Recovery”

La parlamentare pugliese Francesca Troiano sottolinea in una nota, la fondamentale importanza del ruolo rivestito dalle Pubbliche Amministrazioni, nel momento di preparazione all’arrivo dei fondi europei per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “E’ di estrema importanza che le Pubbliche Amministrazioni, su tutto il territorio nazionale, ma in modo particolare al Sud, dove si gioca una partita senza eguali, anche per colmare il divario con il Nord come ci chiede l’Europa, siano preparate alla sfida che ci attende nei prossimi mesi. Per far ripartire l’economia sui territori, è necessario che i pubblici uffici siano dotati di personale altamente qualificato, specializzato nelle procedure di avvio dei permessi affinché le imprese, tutte le attività produttive che intendano investire in termini di lavoro, non trovino ostacoli e rallentamenti, da parte della burocrazia. Nuove figure professionali devono essere immesse nel tessuto amministrativo, dagli architetti ed ingegneri del paesaggio, ai tecnici con master in progettazione europea: cardini basilari a supporto dei cittadini, artigiani ed imprese che verranno coinvolti nelle iniziative in via di realizzazione. Altrimenti rischiamo seriamente – conclude l’Onorevole Troiano – di avere ottime proposte che possono restare al palo e non partire mai, non a causa di idee male espresse, ma per la farraginosità delle domande e delle risposte che attengono alle procedure di via. E non ce lo possiamo permettere”.