Troiano: “Incontro con FdS su trasporto su ferro Foggia-Manfredonia”

Le portavoci alla camera Marialuisa Faro e Francesca Troiano, in collaborazione con l’ eletta alla Regione Rosa Barone, hanno inoltrato una richiesta d’incontro a Ferrovie dello Stato circa alcune problematiche legate ai trasporti nella zona del foggiano.

In particolare, il tema dell’incontro verte sul trasporto su ferro tra Foggia e Manfredonia e la problematica legata agli orari dei treni nella tratta Foggia Termoli.

“Sono tante le sollecitazioni che ci giungono-dicono le tre elette – circa le infrastrutture del nostro territorio, infrastrutture che non devono assolutamente essere ridotte, ma, al contrario, potenziate.



Crediamo che il ferro debba essere la modalità preferibile, e quindi si debba valorizzare la tratta tra Foggia e Manfredonia e non solo d’estate.

In un futuro vogliamo che la tratta ferroviaria fra Foggia e la cittadina sipontina possa diventare importante come ormai è considerata la tratta fra Foggia e Lucera, quello è il futuro non un ritorno alla gomma, che deve essere scongiurato.

La stazione di Manfredonia è nuova, poco utilizzata e crediamo che un bene pubblico, fatto con i soldi pubblici, debba essere sfruttato al massimo soprattutto quando la modalità del treno è quella più sicura e più ecologicamente sostenibile.



Per quanto riguarda la tratta Foggia Termoli, continuano le pentastellate, sono tanti i pendolari che ci scrivono perché chiedono la possibilità di avere orari comodi per i loro spostamenti quotidiani, e nessuna eventuale sostituzione con un gli autobus che farebbero durare troppo lo stesso viaggio.

I pendolari vanno tutelati, ricordando che il trasporto è un servizio fondamentale che deve essere assicurato in modo corretto soprattutto chi lavora “