Troiano: “Bene le delibere di Emiliano su sotegni a turismo e cultura”

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Puglia, di sei delibere a sostegno delle piccole e medie imprese del settore del turismo e della cultura, per accompagnare le aziende nella fase di ripresa economica, la deputata Francesca Troiano, sottolinea, in una nota, il suo apprezzamento: “Queste decisioni da parte della Giunta Emiliano– commenta Troiano – rivestono un’importanza fondamentale, per la rinascita delle attività del territorio, anche per quanto riguarda il settore del wedding, così pesantemente penalizzato dall’emergenza pandemica. Gli interventi prevedono una sovvenzione diretta a fondo perduto, calcolata in misura percentuale, dal 35 fino al 65 per cento, sulla perdita di fatturato, registrata nel biennio 2020-2021, in particolare tra i mesi di settembre e gennaio, rispetto allo stesso periodo tra il 2019 e il 2020, con un incremento dei massimali per quanto erogabile, fino a 180 mila euro. La platea dei beneficiari si amplia con nuovi codici Ateco della filiera del Turismo: portare avanti questo tipo di azioni, permette senza dubbio di poter riaprire le attività in un’ottica di spinta propositiva e cauto ottimismo per il futuro”.